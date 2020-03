Nürnberg vor 4 Stunden

Nürnberg: Pkw in Brand geraten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache war heute (20.03.2020) in den frühen Morgenstunden in Gostenhof ein Pkw in Brand geraten. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.