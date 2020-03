Nürnberg vor 50 Minuten

Nürnberg: Passanten mit Messer bedroht - Festnahme

Nürnberg (ots) - Mit einem Messer in der Hand ging ein 27-jähriger Mann gestern Nachmittag (12.03.2020) Passanten in der Nürnberger Innenstadt an. Polizeibeamte nahmen den Mann fest.