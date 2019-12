Nürnberg vor 36 Minuten

Nürnberg: Offenbar Verwirrter belästigte und bedrohte Polizeistreife

Nürnberg (ots) - Ungewöhnlich auffälliges Verhalten eines 26-Jährigen sorgte am frühen Morgen des 1. Dezembers 2019 in der Nürnberger Innenstadt für Verwunderung bei einer Polizeistreife. Am Ende musste der Mann in Gewahrsam genommen und angezeigt werden.