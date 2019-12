Nürnberg vor 53 Minuten

Nürnberg: Nach Drogenkonsum verstorben

Nürnberg (ots) - Ein 32-jähriger Mann wurde am Mittwochmorgen (04.12.2019) in der Nürnberger Innenstadt tot aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er an dem Konsum von Drogen gestorben sein.