Nürnberg vor 35 Minuten

Nürnberg: Mutmaßliches Räuberduo festgenommen

Nürnberg (ots) - Unmittelbar nach einem Raub nahmen Zivilbeamte der Nürnberger Polizei am Abend des 29.11.2019 die mutmaßlichen Täter fest. Sie sollen zuvor versucht haben, zwei Jugendliche am Wöhrder See auszurauben.