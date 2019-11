Nürnberg vor 34 Minuten

Nürnberg: Mutmaßlicher Kelleraufbrecher auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (12.11.2019) nahmen Zivilbeamte der Nürnberger Polizei einen Mann fest. Er steht im Verdacht zuvor in Kellerabteile in der Nürnberger Südstadt eingebrochen zu sein.