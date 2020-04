Nürnberg: Mutmaßlichen Wohnungseinbrecher festgenommen

Gegen 15:00 Uhr teilte ein Bewohner einer Erdgeschoßwohnung am Nürnberger Neutorgraben mit, dass sich soeben ein Mann, welcher weiße Handschuhe trug, an einem gekippten Fenster zu schaffen machte. Der Bewohner verständigte die Polizei und stellte dann fest, dass der Unbekannte eine Straßenbahn in Richtung Plärrer bestieg. Dort konnte der 38-jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Der mit über zwei Promille alkoholisierte Mann wollte keine Angaben zur Sache machen.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs verantworten. /

