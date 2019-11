Nürnberg vor 19 Minuten

Nürnberg: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen - Haftantrag

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (21.11.2019) wollten zwei Männer Parfüm in einem Kaufhaus in der Nürnberger Innenstadt stehlen. Sie wurden festgenommen.