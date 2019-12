Nürnberg: Mutmaßliche Graffitisprayer festgenommen

Gegen 06:00 Uhr beobachtete eine Streife zwei Personen, die sich im Bereich des Plärrers auffällig verhielten. Eine der beiden kniete vor einem Stromkasten und hantierte daran herum. Als dessen Begleiterin die Beamten wahrnahm, rannten beide Personen davon, konnten jedoch wenige Meter weiter eingeholt und festgehalten werden.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei dem 25-Jährigen mehrere Farbeddings sowie eine Spraydose. An dem Stromkasten, sowie an der daneben befindlichen Litfaßsäule wurden frische Graffiti festgestellt. Zudem befand sich frische Farbe an der Hand des Beschuldigten.

Gegen den 25-Jährigen und seine 23-jährige Begleiterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

