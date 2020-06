Nürnberg: Motorroller gestohlen - Zeugenaufruf

Der schwarz/rote Motorroller der Marke Piaggio, Typ Vespa Primavera, mit dem amtlichen Kennzeichen N - QO 26 war in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Wiesentalstraße abgestellt. Der Besitzer bemerkte am Sonntagabend, 18:00 Uhr, den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West. Der Motorroller hat einen Zeitwert von ca. 2.600 Euro.

Etwaige Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Tiefgarage gemacht oder den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911 6583-0 zu melden.

