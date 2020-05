Nürnberg: Mobiltelefon geraubt - Zeugenaufruf

Gegen 23:30 Uhr befand sich ein 39-jähriger Mann am Klarissenplatz und legte sein Mobiltelefon (Marke Honor, Zeitwert circa 100 Euro) für einen Moment auf einer Parkbank ab. In diesem Augenblick trat ein unbekannter Mann an den 39-Jährigen heran und schlug diesem unvermittelt in das Gesicht. Der Unbekannte nahm daraufhin das Mobiltelefon an sich und flüchtete in Richtung des Hauptbahnhofs. Der 39-Jährige war durch den Schlag benommen und erlitt leichte Verletzungen. Eine Beschreibung des Unbekannten war aufgrund der schnellen Tathandlung und der darauffolgenden Benommenheit des Geschädigten nicht möglich.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes machen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

