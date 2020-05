Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben - Festnahme

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (12.05.2020) nahmen Polizeibeamte in der Nürnberger Innenstadt einen Mann fest, als er versuchte mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben. Die EC-Karte wurde am Montagabend (11.05.2020) entwendet.