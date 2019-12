Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Mit falschem Fünfziger bezahlt und festgenommen

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.12.2019) versuchte ein Gast (21) in einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt die Zeche mit einem falschen Fünfziger zu bezahlen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen und seinen Begleiter (21) vorläufig fest.