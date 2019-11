Nürnberg: Messerstiche gegen Hund - Mutmaßlicher Täter identifiziert

Die Streife des Unterstützungskommandos war in den gestrigen Abendstunden im Nürnberger Bleiweißviertel unterwegs. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung zu dem unbekannten Hundehalter fiel den Polizisten ein Mann auf, der dort mit einem belgischen Schäferhund unterwegs war. Als sie den 44-jährigen Mann anhielten und mit ihrem Verdacht konfrontierten, gestand der Mann ein, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Auch das mutmaßliche Tatmesser konnte in diesem Zusammenhang sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost richten sich nun gegen den dringend tatverdächtigen 44-Jährigen. Zwischenzeitlich mussten die Ermittler allerdings erfahren, dass der angegriffene Hund seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell