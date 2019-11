Nürnberg: Mehrere Graffiti in Gostenhof gesprüht - Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen Freitag (22.11.2019) 15:00 Uhr und Samstag (23.11.2019) 10:00 Uhr sprühten die Unbekannten an mehreren Hauswänden in der Eberhardshofstraße, Volprechtstraße und der Unteren Kanalstraße Schriftzüge und Symbole in rosa Farbe auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. Das Fachkommissariat für politisch motivierte Straftaten hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

