Nürnberg: Mehrere Fahrzeuge in Gostenhof beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen 21:45 Uhr und 02:30 Uhr beschädigten Unbekannte eine Vielzahl geparkter Fahrzeuge, die überwiegend in der Mittleren Kanalstraße standen. An den Fahrzeugen wurden teilweise Außenspiegel beschädigt und an weiteren Fahrzeugen wurde der Lack zerkratzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden über ein Dutzend Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Spurensicherung übernahm der Kriminaldauerdienst Mittelfranken.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-West sucht Zeugen, denen im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich Gostenhof aufgefallen sind. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911/65830 entgegen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell