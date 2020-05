Nürnberg vor 41 Minuten

Nürnberg: Mann nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte in Fachklinik übergeben

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (14.05.2020) griff ein Mann am Nürnberger Aufseßplatz Polizeibeamte an. Der 26-Jährige musste in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden.