Nürnberg: Mann leistete bei Corona-Kontrolle Widerstand

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagvormittag (07.05.2020) griff ein Mann am Nürnberger Hauptbahnhof zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte an, als sie ihn auf Grund der Corona-Bestimmungen einer Personenkontrolle unterziehen wollten.