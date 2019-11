Nürnberg: Mann im Rotlichtviertel ausgeraubt

Der 29-Jährige lernte seinen Angaben zufolge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drei Männer in einer Diskothek in der Engelhardsgasse kennen. Im weiteren Verlauf der Nacht zogen sie gemeinsam weiter in eine Cocktail-Bar in der Engelhardsgasse. Zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr machten sie sich auf den Weg zu einer weiteren Bar. Im Bereich zwischen Frauentormauer und Ottostraße packte einer der Männer den 29-Jährigen gewaltsam, durchsuchte seine Kleidung und raubte ihm dabei die Geldbörse und den Pass. Anschließend flüchtete der Täter.

Beschreibung:

Etwa 35 Jahre alt, ca. 160 cm groß, kräftige bis dicke Statur, bekleidet mit einem grauen Pullover.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der drei Begleiter des Opfers geben können, oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden. /

