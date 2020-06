Nürnberg vor 47 Minuten

Nürnberg: Mann bewu�tlos getreten - Erneuter Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Wie am Montag (01.06.2020) mit Meldung 721 berichtet, wurde am Samstagmorgen ein Mann in der Nürnberger Südstadt durch Tritte gegen den Kopf verletzt. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und bittet die Personen, welche dem Verletzten Erste Hilfe leisteten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.