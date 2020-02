Nürnberg vor 45 Minuten

Nürnberg: Ladendiebstahl mit Waffen - Täterfestnahme

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (14.02.2020) beging ein 53-jähriger Mann in der Nürnberger Innenstadt einen Ladendiebstahl und flüchtete. Da bei seiner Festnahme ein Taschenmesser in seiner Hose aufgefunden wurde, muss er sich nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten.