Nürnberg: Körperverletzung - Belohnung zur Ergreifung des Täters ausgesetzt

Am 02.02.2020 (Sonntag) gegen 04:25 Uhr, befand sich der Geschädigte auf dem Nachhauseweg. In der Schweinauer Straße, auf Höhe des U-Bahn-Abgangs St. Leonhard, traf er auf den unbekannten Täter. Nach einem kurzen Wortgefecht wollte der 35-Jährige seinen Weg fortsetzen und drehte sich vom Täter weg. Völlig unvermittelt traf ihn daraufhin ein Faustschlag auf das rechte Auge. Der Geschädigte stürzte hierdurch zu Boden und zog sich Schürfwunden am Körper sowie ein Hämatom am Auge zu.

Er wurde durch den Rettungsdienst zur Erstversorgung in ein Nürnberger Krankenhaus eingeliefert. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass der 35-Jährige durch den Schlag erhebliche Verletzungen erlitten hatte. Wahrscheinlich wird er das Augenlicht auf einem Auge nahezu vollständig verlieren.

Die Polizei wurde erst nach der Entlassung aus dem Krankenhaus über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Zur Beschreibung des Täters:

Ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Statur. Vermutlich südländische Herkunft. Bart (kurz, lückenhaft), auffällige Nase (Knollnase), insgesamt ungepflegte Erscheinung. Sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Er trug eine Schirmmütze (Cappi), die er verkehrt herum aufhatte.

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters und zur Aufklärung der Straftat führen, wurde von privater Seite eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

