Nürnberg vor 10 Minuten

Nürnberg: Kinder sexuell belästigt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (03.11.2019) belästigte ein bislang noch unbekannter Mann zwei Kinder am Nürnberger Plärrer in sexueller Weise. Die Kripo Nürnberg sucht nach Zeugen des Vorfalls.