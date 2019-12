Nürnberg vor 32 Minuten

Nürnberg: Jugendliche unsittlich belästigt

Nürnberg (ots) - Am Sonntagabend (08.12.2019) belästigte ein Unbekannter eine Jugendliche an einer Bushaltestelle im Nürnberger Westen in unsittlicher Weise. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.