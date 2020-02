Nürnberg: Jugendliche beim versuchten Automatenaufbruch festgenommen

Gegen 15:00 Uhr bemerkte eine Zivilstreife am Spittlertorgraben eine Gruppe von Jugendlichen, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Während einer der Jugendlichen an dem Automaten hantierte, standen die beiden anderen Schmiere.

Als ihr Vorhaben erfolglos blieb, entfernten sich die Jugendlichen, wurden jedoch wenig später durch Beamte kontrolliert und festgenommen.

Die drei jungen Männer (16, 17, 17) wurden zur Dienststelle gebracht und nach erfolgter Sachbearbeitung an ihre Eltern übergeben.

Die Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls.

