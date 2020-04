Nürnberg: Imbiss aufgebrochen und Wasserschaden verursacht

Im Zeitraum zwischen Montag 23:00 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr schlug der Täter das Glas der Eingangstür in der Gleißbühlstraße ein und gelangte so ins Innere, wo er Getränke und ein Telefon entwendete. Der Imbiss-Inhaber stellte am nächsten Morgen fest, dass Kühlschränke geöffnet zurückblieben, sodass die Lebensmittel verdarben. Auch war ein Wasserhahn aufgedreht worden, sodass sich über Stunden das Wasser in die Küche und den darunterliegenden Keller ergoss. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die abschließenden Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

