Nürnberg: Haftantrag nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Nürnberg (ots) - Am Abend des 03.12.2019 wurde Nürnberger Polizeibeamten ihre Hilfsbereitschaft gegenüber einem 26-Jährigen schlecht gedankt. Der Mann ging auf die Beamten los und musste am Ende sogar in einer Zelle arretiert werden.