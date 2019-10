Nürnberg: Haftantrag nach Widerstand gegen Polizeibeamte

Der Mann fiel den Beamten gegen 18:30 Uhr in der Königstraße auf und sollte deshalb kontrolliert werden. Schon als die Beamten ihn ansprachen, ballte der 34-Jährige die Fäuste und ging in Angriffshaltung. Daraufhin wandten die Beamten unmittelbaren Zwang gegen ihn an, um Schlimmeres zu verhindern. Im Anschluss daran fuhr man ihn zur Dienststelle und arretierte ihn in einer Zelle.

Bei der Anwendung des unmittelbaren Zwanges verletzte sich eine Beamtin leicht am Bein. Auch der Beschuldigte erlitt Blessuren.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell