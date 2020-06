Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Gewahrsamnahmen und mehrere Anzeigen nach nicht genehmigter Versammlung

Nürnberg (ots) - Am Sonntagabend (31.05.2020) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einer nicht angemeldeten und nicht genehmigten Versammlung. Nach mehrmaligen Belehrungen mussten zwei Männer in Gewahrsam genommen werden.