Nürnberg: Geschwindigkeitskontrollen - zahlreiche Verstöße geahndet

Spitzenreiter der Geschwindigkeitsmessung war ein Autofahrer, der mit 130 km/h unterwegs war. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 1360 Euro, zwei Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Bei weiteren Messungen, die am Samstag (15.02.2020) in der Dr.-Gustav-Heinemann-Straße sowie in der Fürther Straße durchgeführt wurden, wurden ebenfalls erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die Spitzenwerte lagen hier bei 103 bzw. 100 km/h. Auch hier sind empfindliche Bußgelder und Fahrverbote die Folge.

