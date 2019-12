Nürnberg: Geldbörse entwendet - Zeugen gesucht

Gegen 09:20 Uhr war die Rentnerin mit ihrem Rollator in der Normannenstraße unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde, dass sie etwas verloren hätte. Als sie sich umdrehte, hielt sie der Mann plötzlich am Arm fest. Als die Rentnerin den Unbekannten energisch aufforderte, sie loszulassen, ging der Mann in Richtung Gudrunstraße davon. Jetzt stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse mit etlichen persönlichen Papieren und einem geringen Bargeldbetrag aus ihrer Handtasche fehlte.

Den Unbekannten konnte die Dame wie folgt beschreiben:

Etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Er trug eine dunkelblaue Jacke und eine Schirmmütze

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell