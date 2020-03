Nürnberg: Gedenktafel beschädigt - Polizei geht von Unfallflucht aus und sucht Zeugen

Ein Zeuge hatte der Polizei am Samstag die beschädigte Gedenktafel in der Liegnitzer Straße gemeldet. Dort befindet sich die Tafel an einer Parkbucht zwischen den Einmündungen zur Gleiwitzer Straße und der Oelser Straße. Die Gedenktafel wurde samt Sockel aus dem Boden gedrückt. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden.

Nach einer Begutachtung der Gedenktafel wird davon ausgegangen, dass diese im Rahmen eines Verkehrsunfalls (evtl. Rangieren eines Lkw) aus dem Boden gedrückt wurde. Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg haben aus diesem Grund die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Personen, die in der Zeit zwischen Freitagvormittag und Samstagmorgen Wahrnehmungen im Bereich der Gedenktafel in der Liegnitzer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer der Verkehrspolizei Nürnberg lautet 0911 6583-1530.

