Nürnberg: Gaststättenkontrolle durchgeführt - mehrere Verstöße geahndet

Zeugen teilten der Polizei mit, dass sich mehrere Personen in einer Gaststätte in der Camerariusstraße aufhalten sollen. Bei einer anschließend durchgeführten Gaststättenkontrolle mit mehreren Streifen stellten die Polizeibeamten gegen 23:00 Uhr fest, dass sich insgesamt ca. 15 Personen in der Gaststätte aufhielten.

Die Beamten beendeten den unerlaubten Gaststättenbetrieb und leiteten mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz sowohl gegen den Betreiber als auch die Gäste ein.

