Nürnberg: Frau schlägt Taxifahrer und bespuckt Polizeibeamte

Die 24-jährige Frau stieg gegen 02:15 Uhr am Aufseßplatz in ein Taxi und bat den Fahrer in die Regensburger Straße zu fahren. Dort angekommen stieg sie aus dem Taxi ohne die Rechnung zu bezahlen. Als der Fahrer sie darauf ansprach, stieg sie wieder in das Fahrzeug und gab als neues Fahrtziel Nürnberg-Langwasser an. Dann begann sie den Taxifahrer mit erheblichen Kraftausdrücken zu beleidigen und schlug ihm in das Gesicht. Die Frau geriet derart in Rage, dass die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost sie in Gewahrsam nehmen musste. Hierbei trat sie nach den Beamten und bespuckte diese. Abgesehen des entstehenden Gefühl des Ekels, das durch das bespuckt werden mit Sekreten hervorgerufen wird, blieben die Polizeibeamten unverletzt. Die Rechnung in Höhe von knapp 12 Euro konnte nicht entrichtet werden, da die Frau kein Bargeld mit sich führte.

Die 24-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, der Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Zudem musste sie aufgrund der offenbar starken Alkoholisierung in ärztliche Fürsorge übergeben werden.

