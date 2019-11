Nürnberg/Feucht vor 1 Stunde

Nürnberg/Feucht: Mutmaßliche Diebesbande festgenommen - Haftantrag

Nürnberg/Feucht (ots) - Am Samstagabend (02.11.2019) nahmen Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Feucht zwei Männer auf der A3 in der Nähe von Nürnberg-Mögeldorf vorläufig fest. Sie hatten in ihren Fahrzeugen diverses Diebesgut transportiert.