Nürnberg: Fettbrand in Wohnung - Mann leicht verletzt

Gegen 04:45 Uhr geriet in einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses (Neuselsbrunn) Kochgut in Brand, welches auf dem Herd stand. Der 25-jährige Bewohner erlitt bei dem Versuch den Brand selbst zu löschen eine leichte Brandverletzung und eine leichte Rauchgasintoxikation. Der Mann wurde entsprechend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Der Feuerwehr gelang es den Brand rasch zu löschen. Der durch das Brandgeschehen entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

