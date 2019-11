Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Festnahme nach Einbruch in Nürnberger Firma

Nürnberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (20.11.2019) brachen eine Frau und ein Mann in eine Firma im Nürnberger Stadtteil Himpfelshof ein. Die Polizei nahm die mutmaßlichen Einbrecher noch am Tatort fest.