Nürnberg: Festnahme nach Einbruch in Jugendhaus

Gegen 02:00 Uhr wurden Beamte der PI Nürnberg-West zu einer Auseinandersetzung in der Kuglerstraße gerufen. Während der Kontrolle eines Beteiligten stellte eine weitere Streife fest, dass in das Jugendhaus in der Wörnitzstraße offensichtlich eingebrochen wurde.

Der Täter drang durch eine Balkontür im Erdgeschoss in das Anwesen ein. Dort brach er mehrere Schränke auf und entwendete einen Laptop sowie ein Handy.

Durch Spurensicherungsmaßnahmen am Einbruchsort konnte der gerade in der Kontrolle befindliche 34-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er wurde noch vor Ort festgenommen. Der entstandene Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Tatverdächtige wird heute dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell