Nürnberg: Faschingsumzug am Sonntag (23.02.2020) in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Um die Sicherheit der Umzugsteilnehmer und Zuschauer zu gewährleisten, sind wieder zahlreiche Verkehrsbeschränkungen entlang der Umzugsstrecke sowie im Umkreis der Veranstaltung erforderlich.

Der Faschingsumzug wird über folgende Strecke geführt:

Bayreuther Straße - Rathenauplatz - Laufer Tor - Äußerer Laufer Platz - Laufer Schlagturm - Innere Laufer Gasse - Theresienplatz - Theresienstraße - Fünferplatz - Obstmarkt - Spitalgasse - Museumsbrücke - Königstraße - Kaiserstraße - Josephsplatz - Vordere Ledergasse

Aus diesem Grund sind temporäre Verkehrssperrungen erforderlich, weshalb es im Zeitraum von 10:00 bis ca. 17:00 Uhr zu Verkehrsstörungen kommen kann.

In der Bayreuther Straße in Höhe des Stadtparks sowie entlang der Umzugsstrecke in der Altstadt (Äußere- bzw. Innere Laufer Gasse, Theresienstraße, Obstmarkt und Vordere Ledergasse) sind zusätzliche Halteverbote aufgestellt, die am 23.02.2020 bereits ab 06:00 Uhr gelten. Autofahrer werden gebeten, die Haltverbotszeichen entlang der Strecke unbedingt zu beachten, da widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge ansonsten abgeschleppt werden müssen.

Zudem wird der Rathenauplatz in der Zeit von 12:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr komplett gesperrt. Von dieser Maßnahme sind insbesondere Verkehrsteilnehmer betroffen, die die Sulzbacher Straße, Bayreuther Straße und den Marientor- und Laufertorgraben benutzen. Die Umleitungen sind beschildert. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der Polizei zu beachten und den Veranstaltungsbereich weiträumig zu umfahren.

Zeitplan:

Aufstellung ab 10:00 Uhr in der Bayreuther Straße stadteinwärts zwischen Virchowstraße und Pirckheimerstraße.

Abmarsch um 13:00 Uhr.

Auflösung gegen 16:00 Uhr in der Vorderen Ledergasse über die Schlotfegergasse, Karl-Grillenberger-Straße und Dr.-Kurt-Schumacher-Straße

Aktuelle Veranstaltungshinweise, auch während des Faschingsumzuges, können zudem über die sozialen Medien facebook.com@polizeimittelfranken und twitter.com@PolizeiMFR entnommen werden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell