Nürnberg vor 21 Minuten

Nürnberg: Fantasie-Strafzettel an Pkw angebracht - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der vergangenen Woche (24.04.-02.05.2020) hat ein bislang Unbekannter selbstgefertigte Verwarnungen mit Zahlungsaufforderung an mehreren Autos in der Gabelsbergerstraße angebracht. Die Polizei sucht Zeugen.