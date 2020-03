Nürnberg: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Mann, unter dem Vorwand Handwerker zu sein und einen Wasserschaden beheben zu müssen, Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gabelsbergerstraße. Als der Unbekannte sich verabschiedet hatte, stellte die Seniorin fest, dass Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren Tausend Euro entwendet wurden.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, normale bis schlanke Figur, bekleidet mit einer dunklen Steppjacke und einer Jeanshose.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann von einem weiteren Unbekannten bei der Tat unterstützt wurde.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell