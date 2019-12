Nürnberg: Falscher Fernsehtechniker bestiehlt Seniorin - Polizei sucht Zeugen und gibt Warnhinweise

Der Mann klingelte gegen 13:00 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin in der Wandererstraße. Er gab vor, im Haus sei der Fernsehempfang gestört und nun müsse er alle Anschlüsse überprüfen.

Nachdem der Mann eingelassen worden war, täuschte er entsprechende Überprüfungsarbeiten vor. Dabei, so die bisherigen Ermittlungen, muss ein zweiter Unbekannter in die Wohnung gekommen sein. Diesem Täter fielen Bargeld, Münzen und diverse andere Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände. Kurz darauf verschwand auch der "Fernsehtechniker".

Die Polizei nimmt diesen Trickdiebstahl zum Anlass, Vorbeugungshinweise zu veröffentlichen:

1. Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung! 2. Überprüfen Sie das Anliegen der Vorsprechenden genau. In diesem Fall wäre ein Anruf bei der Hausverwaltung dienlich gewesen. 3. Lassen Sie sich Ausweise oder Auftragserteilungen zeigen. 4. Sollten sich die Personen nicht abweisen lassen, schließen Sie die Tür und wenden Sie sich an eine Person Ihres Vertrauens. 5. Rufen Sie im Zweifelsfall sofort die Polizei; am besten gleich über den Polizeinotruf 110. 6. Sollten Sie trotz aller Vorsicht Opfer einer Straftat geworden sein, erstatten Sie unverzüglich Anzeige. Damit helfen Sie der Polizei, die Ermittlungen und ggf. die Fahndungsmaßnahmen zu beschleunigen.

