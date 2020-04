Nürnberg vor 54 Minuten

Nürnberg: Falsche Polizeibeamte mit Tatbeute festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (09.04.2020) kam es in Nürnberg zu einer Welle betrügerischer Callcenteranrufe. In einem Fall erbeuteten falsche Polizeibeamte 27.000 Euro. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten zur Festnahme eines Täterpärchens.