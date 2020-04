Nürnberg: Fahrzeugspiegel abgetreten und bei Festnahme Widerstand geleistet

Gegen 22:45 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Hirtengasse zwei Personen, welche gegen die Außenspiegel geparkter Pkw traten. Als mehrere Streifen der Nürnberger Polizei die Tatörtlichkeit anfuhren, flüchteten die unbekannten Täter. Den Beamten gelang es jedoch, eine 19-jährige Tatverdächtige kurz darauf festzunehmen. Bei der Festnahme trat die Frau unentwegt um sich und kratzte die Beamten. Ein 27-jähriger Polizist und sein 24-jähriger Kollege wurden hierbei leicht verletzt. Die Tatverdächtige kam schließlich in polizeilichen Gewahrsam. Doch auch hier wollte sich die 19-Jährige scheinbar nicht beruhigen und beschäftigte die Beamten auf der Dienststelle, indem sie mehrfach offensichtlich grundlos den Notrufknopf in der Zelle betätigte.

Gegen die Frau leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ein. Zudem muss sie sich wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen und eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Die beiden mutmaßlichen Täter beschädigten insgesamt vier Autos. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Nach dem flüchtigen Täter wird weiter ermittelt.

Marc Siegl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4567331 OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell