Nürnberg: Fahrzeug beschädigt und mit Nagellack beschmiert - Zeugenaufruf

Am 21.04.2020 gegen 17:00 Uhr hatte der geschädigte Fahrzeugbesitzer seinen silbernen Citroen Xsara in der Schuckertstraße abgestellt.

In der Nacht hörte eine Anwohnerin zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr Lärm auf der Straße - konnte diesen aber nicht zuordnen. Erst am Mittag des 22.04.2020 bemerkte sie, dass an einem Fahrzeug der Spiegel abgerissen, Scheiben beschädigt und die Scheibenwischer verbogen waren. Besonders viel Mühe hatte der Unbekannte sich dabei gegeben, pinkfarbenen Nagellack auf der gesamten Windschutzscheibe zu verteilen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Informationen zur Tat mitteilen können. Diese können sich unter der Rufnummer 0911/9482-0 an die Polizei wenden.

