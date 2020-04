Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Fahrraddiebe festgenommen

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Ostersonntag (12.04.2020) auf Ostermontag (13.04.2020) fielen Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gleich zwei Fahrraddiebstähle in der Nürnberger Innenstadt auf. In beiden Fällen gelang eine Festnahme.