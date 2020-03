Nürnberg: Fahrraddieb festgenommen - Zeugen gesucht

Kurz vor 12 Uhr teilte ein Zeuge den Diebstahl eines E-Bikes in der Veillodter Straße mit. Er hatte beobachtet, als ein Mann ein versperrtes E-Bike an sich nahm und anschließend in ein Wohnhaus trug. Aufgrund der Personenbeschreibung und weiterer Ermittlungserkenntnisse ergaben sich konkrete Hinweise auf einen 43-jährigen Tatverdächtigen, der in der Nähe wohnte. Dieser wurde festgenommen, worauf er den Diebstahl zugab und das E-Bike aushändigte.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls.

Das E-Bike, das einen Wert von über 2.000 Euro hat, übergaben die Polizisten wieder an den Eigentümer.

Stefan Lang/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4545182 OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell