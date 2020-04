Zum oben genannten Zeitraum brachen Unbekannte mindestens 20 Kellerabteile in Mehrfamilienhäuser in der Gundelsheimer Straße, der Schweinauer Hauptstraße, der Solgerstraße, Am Messehaus, Schnieglinger Straße sowie in der Fürther Kaiserstraße auf.

Zudem brachen Unbekannte mindestens zwölf geparkte Pkw in Nürnberg und Fürth auf. In fast allen Fällen schlugen die Unbekannten eine Autoscheibe ein und entwendeten in den Fahrzeugen befindliche Wertgegenstände.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Wertgegenstände in Fahrzeugen aufzubewahren.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. /

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell