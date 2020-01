Nürnberg / Fürth / Erlangen vor 1 Stunde

Nürnberg / Fürth / Erlangen: Preisverleihung an die Einstellungsberatung der Polizeiinspektion Fürth

Nürnberg / Fürth / Erlangen (ots) - Am Samstag, den 01. Februar 2020 findet gegen 14:30 Uhr in der "Meistersingerhalle" Nürnberg die Verleihung des "StuzubiStars" an die Einstellungsberatung der Polizeiinspektion Fürth statt.