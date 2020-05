Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Exhibitionist in U-Bahn aufgetreten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Sonntagabend (24.05.2020) trat ein bislang unbekannter Mann einer Frau in der U-Bahn in schamverletzender Art und Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.